Sci: gigante di Kranjska a Kristoffersen, Hirscher porta a casa l'ottava Coppa

09/03/2019

Il campione del mondo Henrik Kristoffersen ha vinto il gigante di Coppa del mondo a Kranjska Gora. Alle spalle del norvesese, che ha chiuso in 2.26.63, il connazionale Rasmus Windigstad (2.26.87) al suo primo podio in carriera. Terzo lo svizzero Marco Odermatt in 2.27.19. Sesto in 2.27.55 l'austriaco Marcel Hirscher, che porta anche matematicamente a casa la sua ottava Coppa del mondo in serie. Manfred Moelgg, 24°, unico azzurro in classifica.