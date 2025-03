Emma Aicher vince la discesa di Kviftfjell, Federica Brignone guadagna punti in Coppa del Mondo

Niente da fare per Sofia Goggia che non è riuscita a esser veloce negli ultimi metri vedendo sfumare ancora una volta il podio dopo il quarto posto del giorno precedente. La 32enne di Astino è stata pulita nella prima metà di gara rimanendo agganciata alle migliori, ma soprattutto recuperando nella parte tecnica dove non ha lasciato sfogare troppo gli sci. Tutto ciò non ha pagato per Goggia che si è presa forse troppe precauzioni sul salto finale finendo in sesta posizione a trentasei centesimi dalla vincitrice.