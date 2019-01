Sci: cresce l'attesa per Kitzbuehel, Paris quarto in prova

22/01/2019

Prova d'assaggio oggi sulla Streif con gli atleti a scaldare i muscoli in vista della lunga settimana della grande classica tirolese. Miglior tempo per Matthias Mayer, sicuramente uno dei più temibili sulla pista di Kitzbuehel, dove è già stato capace di vincere una volta e di salire altre tre volte sul podio ma sempre in Super G. Il suo tempo di 1'57"44, gli permette di precedere di 15 centesimi il canadese Benjamin Thomsen e di 24 il connazionale Daniel Dankelmaier, 25 anni, partito con il pettorale numero 47 e autore di una prova di livello. Quarto Dominik Paris, che mostra di avere il consueto feeling con la Streif, la pista che gli ha regalato tre successi (due in discesa e uno in Super G), l'ultimo dei quali due stagioni fa.



Da tenere d'occhio anche Hannes Reichelt, oggi sesto, ma sempre velocissimo sulle pendenze della pista austriaca, oltre Vincent Kriechmayr e a Beat Feuz. Matteo Marsaglia è il secondo degli azzurri con il 23/o tempo, con il pettorale 56, mentre Christof Innerhofer ha staccato il 24/o tempo, Mattia Casse il 26/o e Werner Heel il 29/o. Più attardati Schieder e Prast. La prova di mercoledì non sarà disputata per risparmiare atleti e pista, poi da giovedì il programma proseguirà con la seconda prova, quindi il superG, la discesa e lo slalom di chiusura.