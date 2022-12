Sci, Coppa del Mondo: strepitosa Sofia Goggia, trionfa nella discesa di Lake Louise

SCI DONNE

In Canada, la bergamasca si impone per soli 4 centesimi su Suter. Terza Hütter, con Elena Curtoni a +1"04 e in top 10

© Getty Images Sofia Goggia torna a ruggire nella Coppa del Mondo femminile di sci. A Lake Louise, la bergamasca, nona a scendere sulla pista canadese, anticipa tutti con il tempo di 1'47"81, tremando quando al traguardo Corinne Suter e Cornelia Hütter arrivano rispettivamente seconda e terza a 4 e 6 centesimi, con il podio deciso in meno di un decimo. Ottima prova anche per Elena Curtoni, che chiude a +1"04 e si guadagna la top 10.

Prima discesa della Coppa del Mondo femminile di sci 2022/2023 e prima vittoria per Sofia Goggia, che vince a Lake Louise dopo una prova che riserva più di qualche brivido alla bergamasca. La 30enne azzurra, infatti, chiude con lo strepitoso tempo di 1'47"81. Scendendo tuttavia per nona sulla pista canadese, Goggia deve attendere le prove di Corinne Suter e Cornelia Hütter per poter celebrare la vittoria.

La svizzera, quattordicesima a disputare la discesa, resta infatti fino alla fine in corsa per la vittoria, chiudendo con il tempo di 1'47"85, vale a dire ad appena 4 centesimi dall'azzurra. Il podio si completa con l'austriaca Cornelia Hütter, che come l'elvetica spaventa Goggia per poi chiudere a 1'47"87, mancando il secondo posto per appena 2 centesimi e la vittoria per 6. Quarta l'altra austriaca Mirjam Puchner, la migliore oltre l'1'48".

L'Italia, oltre che gioire per la vittoria di Sofia Goggia, può sorridere anche per Elena Curtoni: l'altra azzurra tanto attesa chiude con un ottimo 1'48"85, a +1"04 dalla connazionale. Un tempo che vale l'ottavo posto e, quindi, una strepitosa top 10. Buona prestazione anche per Nicol Delago, che fa registrare un discreto 1'49"24.