Sci, Coppa del Mondo: Odermatt fa il vuoto nel Super G di Bormio

Lo svizzero trionfa davanti a Kriechmayr e al connazionale Meillard, Kilde è ottavo. Paris out, Innerhofer fuori dalla top 10

© Getty Images Marco Odermatt domina il Super G di Bormio, ultimo appuntamento del 2022 della Coppa del Mondo di sci maschile. Lo svizzero trionfa con il tempo di 1'29"27, battendo l'austriaco Vincent Kriechmayr e il connazionale Loic Meillard, mentre il norvegese Aleksander Aamodt Kilde non va oltre l'ottavo posto e perde punti importanti in classifica generale. Delusione per l'Italia: Dominik Paris è out, mentre Christof Innerhofer è fuori dalla top 10.

Il 2022 della Coppa del Mondo maschile di sci alpino non poteva che chiudersi nel segno di Marco Odermatt. Lo svizzero si aggiudica l'ultima prova dell'anno solare, il Super G di Bormio, dominando davanti a Kriechmayr e a Meillard, con la Svizzera che si prende il primo e il terzo gradino del podio. Successo che vale doppio, perché le posizioni perse da Aleksander Aamodt Kilde consentono a Odermatt di prendere il largo anche in classifica generale. Già prima della gara, però, arriva un colpo di scena: dopo la ricognizione, l'austriaco Matthias Mayer annuncia sia la rinuncia alla gara che il ritiro.

La prova si apre subito con una delusione per l'Italia: il primo a scendere in pista è Dominik Paris, ma l'azzurro non termina la prova ed è out dopo appena 40". Il settimo è invece Odermatt, che chiude in 1'29"27: un tempo irraggiungibile per chiunque, come dimostrano anche i distacchi. Vincent Kriechmayr è l'unico oltre all'elvetico a scendere sotto l'1'30", ma sono comunque 64 i centesimi di ritardo. Sul gradino più basso del podio c'è un altro svizzero: Loic Meillard, che anticipa Hemetsberger, con Pinturault quinto.

L'Italia incassa solo delusioni: oltre al mancato piazzamento di Paris, c'è l'1'32"07 di Christof Innerhofer, nemmeno tra i primi 15, con Giovanni Franzoni a +3"38 e Matteo Marsaglia a +3"62, out Matteo Franzoso. Le due classifiche sorridono a Marco Odermatt, che chiude il 2022 in vetta sia alla graduatoria di specialità (280 punti contro i 212 di Kilde, ottavo in giornata) che alla generale: 946 rispetto ai 617 del norvegese. La Coppa del Mondo di sci tornerà il 4 gennaio 2023, con lo slalom tedesco di Garmisch-Partenkirchen.