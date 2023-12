Sci, Coppa del Mondo: Odermatt domina il Super-G sulla Stelvio, out Paris  

SCI

Non c'è nulla da fare per i rivali dello svizzero, dominatore della CdM dopo l'infortunio di Schwarz. La vittoria è sua, rifilando un secondo a tutti. Out i big azzurri

© Getty Images Il Super-G di Bormio, sulla Stelvio, ha un unico e assoluto dominatore. Marco Odermatt distrugge la concorrenza con una prova perfetta in ogni passaggio della pista italiana, chiusa col tempo di 1.27.72 e 98/100 sul primo inseguitore, l'austriaco Haaser. Completa il podio Kilde (+1.31), mentre non sorridono gli azzurri: subito out Dominik Paris e Mattia Casse, cade Innerhofer e viene portato in ospedale. Odermatt prende il largo in Coppa del Mondo.

Marco Odermatt continua a dominare in Coppa del Mondo ed ottenere vittorie su vittorie. Non c'è storia nel Super-G di Bormio, sull'iconica Stelvio, che viene dominato dallo svizzero e vincitore della scorsa CdM: il fuoriclasse elvetico disputa una prova semplicemente perfetta, non perdendo per un attimo la velocità, e chiude col tempo di 1.27.72 rifilando distacchi-monstre a tutti. Il primo inseguitore è l'austriaco Raphael Haaser che, nonostante un grandissimo passaggio sulla Carcentina, deve accontentarsi del secondo posto a 98/100. Chiude il podio Aleksander Aamodt Kilde, che arriva a 1"31 dal rivale e precede Kriechmayr (+1.45) e Murisier (+1.76). Sesti ex aequo Babinsky e Allegre (+1.81), completano la top-10 Meillard (+1.82), Pinturault (+1.83) e Gino Caviezel (+1.92).

Giornata da dimenticare per i colori azzurri, con Dominik Paris e Mattia Casse out dopo pochissime porte: si tratta della seconda uscita di scena in due giorni a Bormio per Domme, che chiude malissimo il suo 2023. Out anche Christof Innerhofer e si teme per le sue condizioni: dopo una brutta caduta, che l'ha visto approdare nelle reti a tutta velocità, l'altoatesino è stato portato via con l'elicottero e si trova in ospedale. La prima diagnosi, comunicata dalla FISI, è di un taglio al polpaccio, seguiranno aggiornamenti. Il miglior azzurro, in questa giornata da dimenticare, è un giovane: Pietro Zazzi (29°) è l'unico nella top-30 con 3"16 di ritardo, con Franzoni 31° (+3.32) davanti a Guglielmo Bosca (34°), Florian Schieder (36°), Nicolò Molteni (37°) e Giovanni Borsotti (44°). Complice il grave infortunio capitato a Schwarz, che ha terminato la sua stagione dopo la rottura del crociato riportata nella discesa di ieri, Marco Odermatt decolla in CdM: ora guida con 636 punti all'austriaco (464) e a Kilde (240), con un distacco già difficilmente colmabile, facendo suo anche il pettorale rosso del Super-G. Mattia Casse (130) resta il miglior nerazzurro nella generale di Coppa del Mondo, precedendo Paris (124).