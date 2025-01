Sci, Coppa del Mondo: Ljutic trionfa nello slalom di Kranjska Gora

Giornata da dimenticare per l'Italia. Dopo la prima manche, solo una resta in gioco ed entra in top 30: si tratta di Martina Peterlini che, però, non riesce a difendere il tredicesimo posto di giornata e retrocede in ventiquattresima posizione. 1'43"30 il tempo dell'azzurra, a +3"68 da Ljutic. Fuori tutte le altre azzurre, tra cui Marta Rossetti, Della Mea, Lorenzi e Collomb. Con questo successo, la 2004 croata si prende la vetta della classifica di specialità: con 309 punti sorpassa Camille Rast, seconda a 305, con Holdener terza a quota 265. Ma il balzo in avanti è doppio: Ljutic è prima anche nella generale con 456 punti: +9 su Sara Hector.