Sci, Coppa del Mondo: Hector domina a Kranjska Gora, Goggia quinta e Brignone subito out

C'è una nuova leader nella Coppa di specialità dello slalom gigante e nella Coppa del Mondo e, purtroppo per i colori italiani, non è Federica Brignone. La valdostana esce di scena nella prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora, commettendo errori grossolani, e lascia campo libero alle avversarie. Ne approfitta Sara Hector che, dopo aver dominato nella prima manche con più di un secondo sulla prima rivale, si difende magistralmente nella seconda e festeggia il successo. La svedese chiude col tempo di 1.54.86, precedendo la 18enne Lara Colturi, che conquista il suo secondo podio in CdM (il primo in gigante) e chiude a +1.42. Alle spalle dell'albanese, ecco Alice Robinson (+1.52) e l'austriaca Julia Scheib (+1.86), che risale dalla 13a posizione.



Ottima anche la prova di Sofia Goggia, che chiude quinta confermando di essersi ritrovata in questa specialità. La bergamasca risale dalla 12a posizione e può sorridere, nonostante l'alto distacco (+2.07), perché precede una specialista come Lara Gut (+2.11). Top-10 completata da Stjernesund, Dvornik, Rast e AJ Hurt, più indietro le altre azzurre. Lara Della Mea è 19a (+3.96), Asja Zenere chiude 22a (+4.34) davanti alla connazionale Ilaria Ghisalberti (+4.55) e Roberta Melesi è 28a (+5.39). Non avevano superato il taglio Giorgia Collomb (31a per 12/100), Elisa Platino (33a) e Marta Bassino (42a), mentre Brignone era subito uscita di scena nella 1a manche. Sara Hector, come si era detto poc'anzi, ora guida la Coppa del Mondo: 407 punti per la svedese, che precede Rast (383) e Ljutic (356). Brignone, con l'uscita di scena di oggi, è quarta a quota 319 punti.