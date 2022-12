Sci, Coppa del Mondo: Kriechmayr trionfa nella discesa di Bormio

DISCESA UOMINI

L'austriaco precede il canadese Crawford e il norvegese Kilde, quarto Odermatt. Casse e Paris in top 10

© Getty Images Vincent Kriechmayr vince la discesa di Bormio valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci 2022/2023. L'austriaco firma il miglior tempo di giornata (1'54"68) anticipando il canadese James Crawford (+0"40) e il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (+0"68), con il leader della generale Marco Odermatt che resta ai piedi del podio (quarto a +1"46). Il migliore degli italiani è Mattia Casse, a +2"24 e in top 10 insieme a Dominik Paris (+2"29).

Un super Vincent Kriechmayr trionfa nella discesa di Bormio in una gara perfetta da parte dell'austriaco, nono a scendere in pista e capace di chiudere con un tempo inarrivabile per tutti: 1'54"68. E, a sorprendere, sono anche i distacchi: se il +0"40 di Crawford, che arriva secondo, non è così elevato, lo è sicuramente il +0"68 con il quale Aleksander Aamodt Kilde si garantisce il podio davanti al leader della classifica generale della Coppa del Mondo, lo svizzer Marco Odermatt, che finisce addirittura a +1"46.

Distacchi importanti che non risparmiano neanche gli italiani. Due chiudono in top 10: sono Mattia Casse e Dominik Paris, lontani cinque centesimi l'uno dall'altro e capaci di far registrare rispettivamente il nono e il decimo crono in 1'56"92 e 1'56"97. Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer, invece, non vanno oltre 1'57"94 e 1'57"96. Nella classifica di specialità, Kilde resta leader con 405 punti, con Odermatt a 306 e Kriechmayr a 269. Nella generale, invece, è lo svizzero davanti a tutti a quota 846, con il norvegese a 585.