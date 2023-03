Sci, Coppa del Mondo: Kriechmayr si prende l'ultima discesa maschile a Soldeu  

DISCESA MASCHILE

L'austriaco batte i tedeschi Baumann e Sander, bene gli italiani: Paris è quinto, Casse sesto insieme a Kilde. Nono posto per Schieder

© Getty Images Nell'ultima discesa della Coppa del Mondo maschile di sci 2022/2023 arriva la vittoria per Vincent Kriechmayr. A Soldeu, l'austriaco trionfa con il tempo di 1'26"59 anticipando due tedeschi: Romed Baumann, secondo a +0"09, e Andreas Sander, terzo a +0"13. Tutti in top 10 i tre italiani: Dominik Paris è quinto (+0"27), mentre Mattia Casse è sesto insieme al vincitore della coppa di specialità Kilde (+0"30) e Florian Schieder chiude nono (+0"46).

La stagione di discesa maschile della Coppa del Mondo di sci 2022/2023 si chiude nel segno di Vincent Kriechmayr. A Soldeu, sede delle finali, l'austriaco trionfa con il tempo di 1'26"59 anticipando due tedeschi: Romed Baumann e Andreas Sander. Una gara che favorisce in maniera evidente i pettorali più bassi: nelle prime dieci posizioni sono appena in due a scendere nella parte centrale della prova. Un vantaggio evidente per chi completa il percorso in avvio: Kriechmayr ha il pettorale 9, mentre è addirittura Baumann a inaugurare l'ultima discesa stagionale in campo maschile, con Sander terzo.

La pista, infatti, si rovina con l'avanzare della gara, e a farne le spese sono i big, anche se non esperti di discesa, come il vincitore della generale Marco Odermatt, quindicesimo a +1"01, e James Crawford, quattordicesimo a +0"76. Una prova che può comunque soddisfare l'Italia, che tuttavia non riesce nell'ultima prova di questa specialità nelle finali in Andorra a prendersi un podio. Il migliore degli azzurri è Dominik Paris, quinto a +0"27, mentre Mattia Casse è settimo a 30 centesimi firmando lo stesso tempo di Aleksander Aamodt Kilde, già sicuro della coppa di specialità prima di scendere in pista. In top 10 anche Florian Schieder, nono a +0"46.

La classifica di discesa si chiude così con Kilde che vince con 760 punti davanti a Kriechmayr (614), con Odermatt a 462. Il primo degli italiani nella graduatoria è Casse, a quota 288, con Schieder e Paris rispettivamente a 222 e 210.