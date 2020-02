Sci, Coppa del Mondo: Dressen regola Kilde nella discesa di Garmisch

Thomas Dressen si aggiudica la settima discesa maschile di Coppa del Mondo di sci alpino: a Garmisch (Germania) la partenza è abbassata per le condizioni meteo sfavorevoli e la Kandahar premia chi scende per primo. Dressen, partito con il numero 1, vince in 1:39.31. Secondo Alexander Aamodt Kilde (+0.16), terzo Johan Clarey (+0.17). Sesto Beat Feuz, maglia rossa di specialità. Passerella finale per Peter Fill, all'ultima gara in carriera.