Sci, Coppa del Mondo: De Aliprandini secondo nel gigante dell’Alta Badia, vince Odermatt

SCI ALTA BADIA

Il trentino fa tornare lo sci maschile sul podio dopo 5 anni in questa disciplina. Schmid completa il podio

Giornata storica per lo sci azzurro maschile: Luca De Aliprandini, pur non vincendo il secondo gigante dell’Alta Badia, riscrive comunque gli eventi di questa disciplina. Il trentino era arrivato secondo nella prima manche, ad appena 18 centesimi da Marco Odermatt; ma nulla può con il dominio di quest’ultimo, che impone il tempo complessivo di 2:26.07. De Aliprandini conferma così il piazzamento della mattinata (+1.01). Terzo Alexander Schmid.

L’Italia non saliva sul podio in gigante in Coppa del Mondo dal 2016 e anche allora si gareggiava in Alta Badia: Florian Eisath giunse terzo in quell’occasione. In questa circostanza Luca De Aliprandini riesce a fare meglio, sognando addirittura una vittoria nel gigante numero 2 sulle Dolomiti. Peccato solo che il trentino perda davvero tanto nella parte alta: la sensazione è che non volesse sbagliare. Quindi l’azione si è rivelata poco fluida. Nel finale però si scoglie, riuscendo a conquistare meritatamente il primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Per un ragazzo, argento iridato in carica, che a 30 anni ha veramente svoltato. Alla fine il bilancio darà nettamente ragione a Marco Odermatt che, dopo essere prevalso nella prima manche, dominato la seconda. 2:26.07 per lo svizzero; poco più di un secondo meglio di De Aliprandini.

Fatto sta che arriva il primo podio stagionale per l’Italia in campo maschile nello sci alpino, nonché il primo in carriera per lui. Gli azzurri sono ora competitivi in tutte le specialità, escluso lo slalom femminile. Alle spalle di De Aliprandini si piazza il tedesco Alexander Schmid (+1.09 da Odermatt). Seguono Kristoffersen, Feller, Murisier, Windingstad, Brennsteiner, Faivre e Radamus. Per quanto riguarda gli altri italiani qualificati alla seconda manche, Filippo Della Vite chiude 20°; Giovanni Borsotti 22° e Simon Maurberger 25°.