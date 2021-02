Sci, Coppa del Mondo: bis di Gut-Behrami in Val di Fassa, Pirovano è quinta

SCI

Sempre più imbattibile la svizzera che si prende anche la seconda discesa davanti alla connazionale Suter e la tedesca Weidle

Bis di Lara Gut-Behrami in Val di Fassa. Nella seconda discesa sulle Dolomiti, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, la svizzera ferma il cronometro sul tempo di 1:25.53 e si ripete così dopo il successo di ieri giungendo davanti alla connazionale Corinne Suter (+0.32) e alla tedesca Kira Weidle (+0.68). La migliore delle azzurre è ancora Laura Pirovano, quinta (+0.79). Deludono Federica Brignone e Marta Bassino.

Incontenibile Lara Gut-Behrami. La svizzera dimostra di non avere minimamente intenzione di lasciare alcunché alle proprie avversarie e si prende anche la seconda discesa in Val di Fassa, aggiudicandosi così i 100 pesantissimi punti in palio con questa vittoria numero 32 in carriera. Gut-Behrami, da ieri nuova leader anche della graduatoria generale, inizia la sua prova con lo stesso tempo in vetta di Corinne Suter (che sarà poi seconda), poi allunga a 19 prima del settore centrale; tra muri e curvoni si porta a 24, quindi addirittura a 40, per poi concludere a 32 sulla connazionale. Ancora una volta una gara perfetta dalla ticinese, che dimostra il suo grande stato di forma nelle discipline veloci in questo ultimo scorcio di stagione ed è anche in piena corsa per vincere la coppa di specialità. Terza a +0.68 si piazza la tedesca Kira Weidle. Quarta, a 76 centesimi, c’è l’austriaca Ramona Siebenhofer.

Le azzurre, orfane dell’infortunata Sofia Goggia, si devono aggrappare ancora alla padrona di casa, la giovane trentina Laura Pirovano, che come ieri arriva al primo intermedio con un ritardo pesante: 49 centesimi. Chiude il settore iniziale con 62, arriva alle curve limitando i danni con 80; esce bene dai muri con 91, quindi arriva al traguardo con il quinto tempo a 79, con un grandissimo finale. 11 centesimi dal podio; quinta a pari merito con la norvegese Kajsa Vickoff Lie. Con questo risultato Pirovano diventa la seconda migliore discesista azzurra dopo Goggia in classifica di specialità. Più attardate Elena Curtoni, decima a +1.01, seguita da Nadia Delago, 13esima a +1.31; mentre out dalle prime 20 Federica Brignone non scia al meglio, commette qualche sbavatura di troppo, finendo così ad oltre due secondi dalla vincitrice, precedendo Marta Bassino che proprio oggi compie 25 anni. Chiude fuori dalla top 10 Petra Vlhova, all’inseguimento di Lara Gut-Behrami dopo il sorpasso di ieri in classifica generale. Esce di pista, finendo nelle reti, la statunitense Breezy Johnson, una delle pretendenti alla coppa di specialità, che così deve dire addio alla possibilità di superare Goggia.