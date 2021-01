Sci, Coppa del Mondo: a Noel lo slalom speciale di Chamonix, grande rimonta di Aerni

Clément Noel si aggiudica il primo slalom speciale di Chamonix, in Francia. Nella gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile il padrone di casa chiude al termine della seconda manche con il tempo di 1:38.58. Sul podio, insieme a lui, ci sono lo svizzero Ramon Zenhausern e l’austriaco Marco Schwarz. Eccellente rimonta per l’elvetico Luca Aerni, quarto dopo essere partito dal 29esimo posto. Tra gli azzurri, il migliore è Stefano Gross: 18°.

afp