Sci, Coppa del Mondo: a Kriechmayr la discesa di Saalbach, Paris è quarto

SCI UOMINI

In terra austriaca, il padrone di casa si prende la penultima gara stagionale di specialità davanti a Feuz e Mayer. Il meranese è ai piedi del podio

Vincent Kriechmayr ancora in forma... mondiale. Dopo l'oro in discesa e nel SuperG ai Mondiali di Cortina, l'austriaco si aggiudica la discesa di Coppa del mondo a Saalbach (Austria) dopo il maltempo di ieri che ha determinato la cancellazione definitiva della prima discesa chiudendo con il tempo di 1:53.07. Alle sue spalle completano il podio Beat Feuz (+0.17) - a un passo dalla conquista della quarta Coppa di specialità - e Matthias Mayer (+0.27). Dominik Paris, ormai fuori dalla lotta per la Coppetta, è quarto (+0.42).

Purtroppo, alla fine dei conti, la beffa per Dominik Paris si è materializzata. Il meranese rimane con il cerino in mano dopo essersi visto annullare ieri una gara ormai vinta e, nella discesa odierna di Saalbach-Hinterglemm, non riesce ad andare oltre il quarto posto. Ad aggiudicarsi la prova è così Vincent Kriechmayr, che torna a vincere in discesa pure in Coppa del Mondo (non ci riusciva da più di due anni) in una gara andata in scena in condizioni perfette dopo quanto successo ieri, con interruzione dopo nove atleti e cancellazione definitiva. È il suo nono successo nel circuito: il cronometro è fermato sul tempo di 1:53.07.

Beat Feuz, già ad un passo dalla sua quarta sfera di cristallo, chiude secondo, a soli 17 centesimi da Kriechmayr (con un tratto finale strepitoso), guadagnando altri 20 punti su Matthias Mayer, terzo a +0.27, ora a -68 con una sola discesa da disputare. Alle sue spalle, per l’appunto, Paris, il quale era stato perfetto nella prima discesa davanti ai grandi rivali e che oggi chiude a 42 centesimi da Kriechmayr. Piazzamento amaro ai piedi del podio, anche perché da oggi l’azzurro è matematicamente escluso dalla lotta per la Coppa del Mondo di discesa. Senza il recupero della gara di venerdì, rimane infatti solo la prova finale di Lenzerheide (17 marzo) e Domme ora si ritrova a 148 punti da Feuz.

L’Austria domina la gara di casa, con Max Franz quinto a 79 centesimi alla pari di un meraviglioso Marco Odermatt. Lo svizzero è strepitoso nel tratto più tecnico ed è capace di portare a casa 45 punti che tengono aperta anche la Coppa generale, mentre l’altro austriaco Otmar Striedinger è settimo, a +0.85. Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi si piazzano con circa 2 secondi di ritardo.