Sci, Coppa del Mondo: a Hector il gigante femminile di Kranjska Gora, terza Bassino

SCI

Trionfo della svedese sulla pista slovena davanti a Worley e alla piemontese. Curtoni è 26esima

Il gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia) regala la vittoria a Sara Hector. Sulla pista denominata Podkoren, la svedese domina e s’impone con il tempo complessivo di 2:15.79, confermandosi la regina del gigante; adesso è anche la nuova leader di questa specialità. Podio numero 19 in carriera per Marta Bassino, che giunge terza alle spalle di Tessa Worley. Elena Curtoni, l’unica altra azzurra presente nella seconda manche, chiude 26esima.

Dopo le due grandi vittorie dello scorso anno, Marta Bassino conferma l’ottima intesa con la neve slovena. Nella prima gara del 2022, a Kranjska Gora, la campionessa piemontese ferma infatti il cronometro sul tempo di 2:17.11, per il 19esimo podio in Coppa del Mondo. Davanti a lei ci sono solamente Sara Hector (2:15.79) e Tessa Worley (+0.96 dalla vincitrice). La svedese è diventata a tutti gli effetti la regina del gigante: una dimostrazione di forza eccezionale la sua, sbaragliando la concorrenza in una delle piste più difficili per il gigante. Hector vola anche davanti a tutte nella classifica di specialità. Bravissima Bassino: dopo il terzo posto nel secondo gigante di Courchevel, la 25enne di Borgo San Dalmazzo andava a caccia del podio e lo ritrova sciando in maniera molto intelligente. L’azzurra è autrice di un’ottima prima manche, mentre soffre un po’ troppo nel finale della seconda. Sottotono invece le altre italiane: 26° posizione per Elena Curtoni ed eliminate nella prima manche tutte le altre, compresa Sofia Goggia. Tra le big, Lara Gut-Behrami è quinta (+1.92); Mikaela Shiffrin settima (+2.05).