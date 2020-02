Sci, Brignone: "Una vittoria cercata. Io leader? Mi gira la testa..."

"Qui sempre un buon feeling, mi è andata bene. Con il Super G ho fatto la differenza tatticamente, ho avuto anche un po' di fortuna, ma con la Vlhova ce la saremmo giocata. Sarebbe stata una bella sfida fino alla fine. Io non ho mai mollato, ho dato veramente il massimo e sono soddisfatta. La pista era rovinata ma su questa neve mi trovo sempre bene in slalom". Queste le parole di Federica Brignone, al termine della combinata di Crans Montana, vinta dall'azzurra che le consente di balzare in testa alla classifica generale.