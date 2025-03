Sci, Brignone dopo la prova di discesa: "Mi sono sentita stranissima, ma sto bene. Pronta a dare il massimo"

Con un meteo più favorevole gli organizzatori sono riusciti a ripulire la pista di Sun Valley dopo l'abbondante nevicata di mercoledì. E così domani, completata alla vigilia l'indispensabile prova cronometrata, sarà il gran giorno di Federica Brignone, quello in cui potrà assicurarsi anche matematicamente la sua seconda Coppa del mondo dopo quella del 2020. Quando mancano solo quattro gare alla fine della stagione, e dunque con ancora 400 punti in totale a disposizione, l'azzurra ha infatti in classifica generale 1.454 punti contro i 1.072 dell'unica sua potenziale rivale, la svizzera Lara Gut-Behrami. Nell'unica prova cronometrata su un tracciato accorciato abbassando la partenza a causa della nevicata, Gut-Behrami ha ottenuto il miglior tempo in 1.27.79 davanti a Huetter in 1.28.00. Settimo tempo per Sofia Goggia in 1.28.44 e, con una prova saggia, ottavo per Brignone in 1.28. 86.