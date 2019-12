Sci, annullate le discese uomini e donne di Coppa del Mondo

Sabato nero per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sia la discesa maschile in programma in Val Gardena, sia quella femminile in Val d'Isere, sono state annullate causa maltempo. In Alto Adige sono state neve e pioggia a costringere gli organizzatori ad alzare bandiera bianca. Le nevicate nella parte alta del percorso e la pioggia a valle hanno reso la pista non più percorribile e anche la sicurezza degli atleti non poteva più essere garantita.