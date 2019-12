Sci alpino, Slalom parallelo St. Moritz: vince Petra Vlhova, Brignone solo sesta

A ST. MORITZ

Va a Petra Vlhova la prova di Slalom Parallelo di St. Moritz, al termine di una splendida gara in cui la slovacca prevale in finale sulla svedese Anna Swenn Larsson. Terza arriva la 22enne austriaca Franziska Gritsch, al primo podio e capace di eliminare ai quarti di finale la nostra Federica Brignone, che paga un errore in fase di appoggio e chiude sesta. In classifica generale l'azzurra è comunque seconda dietro Mikaela Shiffrin.

C'è un po' di rammarico per Federica Brignone, che puntava a un altro risultato di prestigio allo Slalom Parallelo di St. Moritz, dopo il secondo posto nel SuperG di ieri. E invece la milanese trapiantata in Val d'Aosta si arrende a uno dei nomi emergenti dello sci internazionale, l'austriaca classe 1997 Franziska Gritsch. Proprio lei sfrutta un errore evitabilissimo di Federica, che sbaglia troppo e vede finire nei quarti di finale una gara che poteva anche terminare con un podio. A vincere è invece Petra Vhlova, che approfitta nel migliore dei modi dell'assenza di Mikaela Shiffrin e si prende la decima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Per la slovacca (che già si è aggiudicata una prova mondiale in questa specialità), la vittoria è però tutt'altro che semplice, dato che nella finale la brava svedese Anna Swenn Larsson le dà filo da torcere in una prova in cui il testa a testa tra le due resiste fino al traguardo e a decidere sono appena due centesimi.

Il podio è completato proprio da Franziska Gritsch, che mai nel corso della sua carriera era arrivata tanto avanti. Federica Brignone si accontenta per il secondo posto in classifica generale, comunque garantito dalla sua sesta posizione finale che la pone a 40 punti dalla Shiffrin. Dura ancora meno la prova delle altre Azzurre, con Irene Curtoni e Marta Bassino eliminate durante gli ottavi e Sofia Goggia che addirittura si arrende nei sedicesimi di finale.