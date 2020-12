Sci alpino: Odermatt trionfa a Santa Caterina Valfurva, De Aliprandini sesto

SCI CDM

Marco Odermatt conquista il secondo slalom gigante di Santa Caterina Valfurva (inizialmente in programma domenica e rinviato per maltempo) e consolida la sua leadership nella classifica di specialità. 2:08.42 il tempo complessivo dello svizzero, che anticipa Tommy Ford e Filip Zubcic, che rimonta dal 21° posto ma non replica la vittoria di sabato. Prova positiva degli italiani: 6° De Aliprandini, 23° Baruffaldi, 26° Tonetti.

Già leader della specialità alla vigilia (pur senza vittorie fino a quella di oggi), Marco Odermatt consolida il primato nella classifica della Coppa del Mondo di slalom gigante conquistando, con una vera e propria prova di forza, la seconda prova sulla pista 'Deborah Compagnoni' di Santa Caterina Valfurva, corsa ventiquattr’ore dopo la data programmata in calendario a causa del maltempo.

Allo svizzero, dominatore della prima manche, è sufficiente gestire l’enorme vantaggio sull’americano Tommy Ford, secondo classificato, per conquistare il primo successo in questa stagione, con il tempo complessivo di 2:08.42. Terzo Filip Zubcic, vincitore nel gigante di sabato e autore oggi di una prova dai due volti: estremamente negativo in mattinata (soltanto 21° posto nella prima manche), velocissimo nella seconda manche, con un parziale di 1:03.89 che gli consente di recuperare ben 18 posizioni.

Chiudono la top 5 l’altro svizzero Loic Meillard e il francese Alexis Pinturault (che resta leader nella classifica generale di Coppa del Mondo, agganciato a 240 punti proprio da Odermatt). Positiva la prova degli azzurri: Luca De Aliprandini conclude al sesto posto grazie al terzo miglior tempo della seconda manche (era 14° alla fine della prima), Stefano Baruffaldi conquista i primi punti mondiali in carriera chiudendo 23° (dopo il 30° posto nella mattinata) mentre Riccardo Tonetti conferma la 26° posizione della prima manche.