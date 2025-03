Sci alpino, Brignone: "Vincere la generale era il mio sogno impossibile da bambina"

Federica Brignone si gode il trionfo in Coppa del Mondo: "Vincere la generale era il sogno impossibile da bambina - le parole della sciatrice azzurra a Sky dopo la premiazione a Sun Valley -. La prima è arrivata un po' così, questa me la sono giocata fino alla fine. Dopo il SuperG di La Thuile ho capito di averla vinta. La mia forza è stata una sciata solida e una mentalità tranquilla. Devo ringraziare la mia famiglia. Giochi? Non ho bisogno dell'oro olimpico per essere l'atleta che sono, penso di aver già dimostrato abbastanza".