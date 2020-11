Sci: addio a Giuliana Minuzzo, la prima donna medagliata ai Giochi invernali

AVEVA 88 ANNI

Sci alpino in lutto per la scomparsa di Giuliana Minuzzo-Chenal, la prima donna italiana a vincere una medaglia ai Giochi invernali, il bronzo in discesa a Oslo nel 1952, e prima donna di sempre a leggere il giuramento olimpico a Cortina 1956. La vicentina, da anni trapiantata in Valle d'Aosta, è morta all'età di 88 anni a causa di una brutta malattia. lapresse

Insieme a Celina Seghi e Zeno Colò, la Minuzzo ha fatto la storia dello sci azzurro, quello dei pionieri. Il punto più alto della sua carriera senza dubbio il bronzo in discesa nel 1952, ma quella non fu la sua unica medaglia. Metabolizzata la parziale delusione di Cortina 1956 (quarta sia in discesa che in slalom e dove arrivò comunque un bronzo in combinata valevole ai tempi per l'edizione dei Mondiali), alla terza partecipazione olimpica, a Squaw Valley 1960 vinse la seconda medaglia olimpica, il bronzo in gigante a due decimi dall'argento di Penny Pitou e a tre decimi dalla vincitrice Yvonne Ruegg.

La campionessa classe 1931 continuò l'attività agonistica fino al 1963, anno in cui vinse il nono titolo italiano in slalom. Terminata la carriera da agonista, aprì un negozio di articoli sportivi insieme con il marito Chenal a Cervinia, che chiuse nel 2011.

