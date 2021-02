Sci, a Cortina vince ancora il maltempo: rinviato anche il supergigante donne

MONDIALI

Il maltempo vince nuovamente contro l’inizio ufficiale dei Mondiali di sci alpino a Cortina. Rinviato ancora una volta l’avvio della competizione iridata: dopo la cancellazione della combinata femminile di ieri, oggi è stata la volta del supergigante femminile, che non si è potuto disputare a causa di un banco di nebbia presente proprio a metà del tracciato e che poi si è spostato anche nella parte alta. Ora è il rischio è quello di un caos calendario.

Parafrasando uno dei bravi di Don Rodrigo ne ‘I promessi sposi’, “Questi Mondiali di Cortina non s’hanno da fare”. Almeno per il momento. La nebbia ha fatto capolino sull’Olimpia delle Tofane e la prima gara prevista di questa competizione di sci alpino è slittata. Gli organizzatori hanno provato anche ad abbassare la partenza al salto Duca d’Aosta, ma non è stato assolutamente possibile effettuare il corretto svolgimento della gara. Troppo rischioso per le atlete: la visibilità era davvero limitata. E non si poteva attendere oltre, stante l’arrivo a metà pomeriggio del buio. La cancellazione della gara di oggi crea però adesso un vero problema per il calendario della rassegna iridata.

I giorni liberi a disposizione sono terminati con l’inserimento della combinata femminile (cancellata ieri) a lunedì prossimo. Ora, quindi, la Federazione e gli organizzatori dovranno trovare una sistemazione anche al super-g odierno. La speranza è quella che nei prossimi giorni le condizioni del meteo possano migliorare; ma domani si attende ancora una nevicata e per questo si è già deciso di posticipare la combinata maschile prevista. A questo punto il nuovo programma prevede per giovedì i due supergigante e per lunedì le due combinate.