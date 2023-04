Red Bull Hammers with Homies parla italiano: al team Destroy l'edizione 2023

SNOWBOARD

La squadra composta dai fratelli Loris e Leo Framarin e Nicola Liviero si è aggiudicata l'evento di Madonna di Campiglio. E Salmo ha fatto ballare tutti

© Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool Un evento di snowboard unico nel suo genere, questo è Red Bull Hammers with Homies, ovvero un format che premia il gioco di squadra, la creatività e l’esecuzione di ogni team in gara. Lo scorso weekend Madonna di Campiglio è stata il teatro della gara internazionale che si ispira alle origini dello snowboard. Definita “la perla delle Dolomiti del Brenta”, questa località è in grado di attrarre un ampio pubblico grazie a piste uniche e numerose strutture di livello.

Vedi anche Sci Red Bull Hammers with Homies, vince la The MDJ’s Domenica 9 aprile lo spettacolare Ursus Snowpark ha visto competere tra loro 16 team provenienti da Europa e Stati Uniti. Avvincente e originale il format: terminata la Jam Session di qualifica, infatti, si sono sfidate le 8 migliori crew che, dopo essere state combinate in un pannello di KO-System, si sono affrontate in un avvincente knockout ad eliminazione diretta. A vincere Red Bull Hammers with Homies 2023 è stato il team Destroy, composto da Leo Framarin, Loris Framarin e Nicola Liviero. A fare la differenza sono state soprattutto la loro creatività e le esecuzioni impeccabili, ma anche il pieno rispetto dei valori dello snowboard delle origini, ovvero il puro divertimento e la sana amicizia. In finale i giovani snowboarder hanno avuto la meglio sul team Shred Lordz (composto da Fynn Bullock, Glen Ironside e Joshua Robertsson-Hahn).

© Gabriele Seghizzi / Red Bull Content Pool

L’evento clou è stato anticipato il sabato da due appuntamenti che hanno portato tantissimi giovani ai piedi del Grostè, la cima più imponente delle Dolomiti del Brenta: la Rail Jam, che ha visto trionfare anche qui il team Destroy dei fratelli Framarin e Liviero, e il dj set di Salmo. L’artista sardo, uno dei volti principali della scena rap italiana, ha mandato in delirio le migliaia di fan presenti con le sue hit e un dj set che ha fatto ballare i presenti nel tardo pomeriggio per ben due ore. Salmo sarà anche uno dei grandi protagonisti della seconda edizione del Red Bull 64 Bars Live, confermato a Scampia il 7 ottobre 2023.

“Alla sua terza edizione Red Bull Hammers with Homies non solo riconferma il successo dello scorso anno ma lo raddoppia. Un vero e proprio festival dello snowboard, durante il quale tutta la community internazionale si ritrova per condividere una passione comune. Grazie a chi ha permesso tutto ciò, compresa l'APT Campiglio Dolomiti per aver messo a disposizione la location perfetta, grazie alla sua anima sempre più freestyle” – ha dichiarato Marco Sampaoli, direttore dell’evento.