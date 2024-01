Problemi di alcolismo per l'ex sciatore Matthias Mayer: la polizia interviene per portarlo via da un ricevimento

SCI ALPINO

Il vincitore di tre ori olimpici in discesa libera si sarebbe reso protagonista di alcuni episodi che avrebbe costretto gli agenti per allontanarlo

© Getty Images L’improvviso ritiro dopo il super-G di Bormio aveva lasciato tutti stupefatti, tuttavia in pochi si aspettavano un finale di carriera così tormentato per Matthias Mayer. L'ex sciatore austriaco starebbe combattendo una dura battaglia con l'alcolismo, una malattia che gli addetti ai lavori conoscono da tempo e che nella giornata di giovedì 18 gennaio sarebbe degenerata durante un evento pubblico organizzato dalla federazione austriaca per celebrare il weekend di Kitzbühel.

Nominato nei mesi scorsi come consulente per i tecnici della nazionale e di conseguenza da “consigliere” degli ex compagni di squadra, Mayer avrebbe preso parte a una cerimonia organizzata all'Hotel Kitzhof di Kitzbühel dalla politica regionale e in particolare dalla governatrice Johanna Mikl-Leitner per festeggiare l'appuntamento più atteso dall'intero sci mondiale.

Vedi anche Sci Sci, Coppa del Mondo: Odermatt fa il vuoto nel Super G di Bormio Come riportato dal quotidiano Kronen Zeitung il discesista avrebbe iniziato ad alzare la voce, in maniera sempre più forte, salendo poi su un tavolo per cantare a squarciagola con un bicchiere di vino in mano e creando così un certo imbarazzo fra i presenti. E' stato quindi necessario l'intervento degli agenti di polizia che hanno accompagnato Mayer fuori dall'edificio costringendo anche la Federazione a fare luce sull'accaduto con una nota stampa. "Oggi abbiamo dovuto constatare con rammarico che Matthias Mayer non ha ancora superato i problemi di salute con cui lotta da molto tempo. Come famiglia Ski Austria, insieme a tutti gli atleti, colleghi e partner, lo abbiamo sempre sostenuto. Auguriamo il meglio a Matthias e speriamo che possa tornare alla sua passione, lo sci, il prima possibile. Dopo aver consultato la sua famiglia, chiediamo il rispetto e la comprensione sul fatto di non fornire ulteriori informazioni in merito”.

Vedi anche pechino 2022 Pechino 2022: oro per Mayer nel Super G, niente da fare per Paris