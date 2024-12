Olimpionico e bionico: Odermatt, il campione-azionista

Marco come Roger, sci e tennis alla conquista del mondo running. Marco Odermatt e Roger Federer non condividono solo la nazionalità elvetica. Il ventisettenne campione olimpico dello sci alpino si è infatti appena lanciato all’inseguimento del grandissimo ex tennista suo connazionale nell’esplorazione di nuovi sbocchi professionali, all’insegna di sport e finanza. E se il quarantatreenne Federer from Basilea solo a fine carriera (si è ritirato poco più di due anni) è diventato azionista del brand On Running e quindi socio dei suoi tre fondatori (nel 2019), per Odermatt l’allargamento del proprio campo d’azione come azionista di X-Bionic (brand anch’esso rossocrociato di riferimento nel settore dell’abbigliamento tecnico per corsa, ciclismo e sport invernali) arriva nel pieno della sua attività agonistica e segnala un’evoluzione che - pur riguardando solo l’élite assoluta dello sport planetario - è ricca di risvolti interessanti e ancora in larga misura da interpretare. Perché è impossibile (per via del giro d’affari dei rispettivi sport) che Odermatt possa mai far pari con i 130 milioni di dollari di guadagni in carriera di Roger (terzo dietro a Djokovic e Nadal e primo a toccare il miliardo di dollari, contratti di sponsorizzazioni compresi), ma la svolta finanziaria può comunque portare Marco molto in alto lungo le due… discese: all’insegna del rischio. D’impresa, in questo caso.