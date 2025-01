Coppa del Mondo: Marco Odermatt conquista la discesa libera di Wengen, 4° posto per Dominik Paris

Seconda piazza per Von Allmen che, dopo la vittoria in supergigante, si è confermato in discesa dimostrandosi il più veloce nella fase iniziale sapendosi difendere nel resto del tracciato chiudendo la prova con 37 centesimi di ritardo dal connazionale anticipando lo sloveno Miha Hrobat, lontano cinquantasette centesimi dalla vetta e in grado di sfruttare il pettorale numero 1.