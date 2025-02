Mondiali, Mikaela Shiffrin e Breezy Johnson regalano agli Stati Uniti l'oro nella combinata a squadre

Ritorno alla medaglia per Mikaela Shiffrin che, dopo aver dato forfait per il gigante, è tornata in slalom faticando a trovare il ritmo nella parte iniziale della pista, ma recuperando in vista della linea d'arrivo tagliata in 2'40"89 che le vale il ritorno al successo. Grande invece rimonta per la Svizzera che, grazie a Wendy Holdener, è riuscita a firmare il miglior tempo di manche dimostrandosi in grande spolvero nel tratto centrale prima di lasciare leggermente spazio in vista del traguardo tagliato in seconda posizione a 53 centesimi dalla vincitrice.