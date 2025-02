Mondiali: Franjo Von Allmen si aggiudica la discesa libera, 4° posto per Dominik Paris

La Svizzera trionfa nuovamente ai Mondiali di sci alpino e lo fa questa volta con la "new generation". Dopo il successo di Marco Odermatt in supergigante, gli elvetici si sono aggiudicati il titolo in discesa libera con Franjo Von Allmen che ha rischiato il tutto per tutto pur di portarsi a casa la medaglia d'oro. Il 23enne di Boltingen ha chiuso la prova in 1'40"68 anticipando di ventiquattro centesimi l'austriaco Vincent Kriechmayr e di trentuno il connazionale Alexis Monney. Quarta piazza beffarda per Dominik Paris che ha mancato la terza medaglia per l'Italia a soli quarantacinque centesimi dal vincitore.