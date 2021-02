Mondiali: nella combinata di Cortina oro per la Shiffrin. Fuori la Brignone

SCI

Dietro alla campionessa statunitense si piazzano Vlhova e Gisin. La Bassino è sesta

La combinata femminile di sci alpino ai Mondiali di Cortina è di Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense chiude le due prove di SuperG e slalom speciale con il tempo di 2:07.22. Petra Vlhova è seconda a 86 centesimi, mentre il podio è completato da Michelle Gisin (+0.89). Alle spalle della slovacca e della svizzera, il vuoto: Elena Curtoni, la migliore italiana, è quarta, ma con ben 1.46 di ritardo dal terzo posto. Bassino è sesta; Brignone out.

Sesta medaglia d’oro Mondiale per Mikaela Shiffrin, che a Cortina scrive la storia, con la prima vittoria in combinata; una disciplina che non aveva mai disputato nelle precedenti edizioni dei Campionati del mondo. Dominata la manche di slalom speciale, dopo aver concluso al terzo posto, a soli 6 centesimi da Federica Brignone, quella mattutina di Super-G. Sul ghiaccio vivo di Rumerlo, ‘Her Majesty’ disegna una manche da numero 1 qual è, trionfando con la bellezza di 86 centesimi su Petra Vlhova (argento come ad Are 2019) e 89 su Michelle Gisin, che sbaglia prima del piano centrale, ma porta comunque a casa la sua seconda medaglia a livello iridato in carriera, dopo l’argento ottenuto a Sankt Moritz 2017 sempre in combinata.

Il divario tra le tre big e tutte le altre sciatrici è oggettivamente enorme. Per l’Italia arriva un altro legno. Dopo quello di ieri con Dominik Paris, a sorpresa è una brava Elena Curtoni a piazzarsi al quarto posto, anche se distante ben 2.35 da Shiffrin dopo aver firmato il secondo crono in Super-G, a un solo centesimo da Brignone. Amarissimo lo slalom di quest’ultima, che esce alla terza porta sul ripido iniziale partendo per prima; anche se difficilmente sarebbe potuta salire sul podio. Niente rimonta per la due volte campionessa del mondo in carica, Wendy Holdener, subito fuori (era 14esima a quasi un secondo dopo il Super-G). Rimonta che viene invece siglata da Ramona Siebenhofer: da 15esima a quinta con 2.81 di distacco. Fa fatica, dopo una gara veloce non eccezionale (12esima a 9 decimi da Brignone), anche Marta Bassino, che porta comunque a casa una discreta sesta posizione, seppur a 3.54 da Shiffrin.