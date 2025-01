Coppa del Mondo, Atle Lie McGrath guida la tripletta norvegese nello slalom di Adelboden

Atle Lie McGrath pasticcia nella seconda manche, ma conquista il successo regalando una tripletta alla Norvegia. Il giovane scandinavo ha faticato sul muro alternando buone prestazioni a pesanti frenate, tuttavia il risultato ottenuto nella prima discesa gli ha permesso di anticipare il connazionale Timon Haugan. Dopo l'errore nella prima manche, il 28enne norvegese ha fatto la differenza nel tratto iniziale riuscendo a conservare il vantaggio necessario per difendersi dopo l'errore in vista del traguardo che non gli ha precluso il secondo posto. Un risultato che ha permesso di precedere Henrik Kristoffersen, finito lungo sul muro e rimasto nel tracciato grazie a un colpo di reni prodigioso che gli ha consentito di chiudere al terzo posto. Piccoli passi in avanti per Tobias Kastlunger che ha fatto bene buona parte della gara prima di sbagliare sul muro finale terminando così la prova in ventisettesima posizione a 2"28 da McGrath