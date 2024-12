Sci, riecco Lindsey Vonn: "Quant'è bella Saint Moritz in questo periodo..."

Il grande giorno è arrivato. A 40 anni Lindsey Vonn tornerà alle gare di Coppa del Mondo di sci con le due prove di SuperG in programma questo fine settimana a Saint Moritz, in Svizzera. La campionessa statunitense, al rientro a cinque anni dal suo ritiro, ha stuzzicato i follower con un post su Instagram: "Ho sentito che Saint Moritz è piuttosto bella in questo periodo dell'anno...", le parole affidate a un video messaggio dopo che il team Usa aveva confermato che sarà al cancelletto di partenza sulla pista elvetica.