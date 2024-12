Slalom di Val d'Isere: Henrik Kristoffersen torna al successo in Coppa del Mondo, 7° posto per Tobias Kastlunger

In casa Italia ancora lontano Alex Vinatzer che è incappato in un errore nel tratto alto che ha rischiato di farlo uscire dal tracciato per poi proseguire in difesa, affrontando le porte a tempo, ma senza mai osare. Una modalità di affrontare il tracciato che lo ha portato in diciassettesima posizione, distante 2"05 da Amiez. Qualificati per la seconda manche anche Stefano Gross e Tobias Kastlunger, rispettivamente venticinquesimo a 2"53 dalla testa della classifica e ventinovesimo a 3"27.