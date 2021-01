Innerhofer positivo al Covid-19: salta Kitzbuehel

Tegola per lo sci italiano: Christof Innerhofer è risultato positivo al Coronavirus. L'azzurro è già in isolamento e quindi sarà costretto a saltare le gare, le due discese e un SuperG, di Kitzbuehel sulla mitica Streif. Inner non è il primo sciatore italiano a prendere il Covid-19: prima di lui era toccato a Manfred Moelgg, Tommaso Sala e Giuliano Razzoli che sono già guariti e ritornati alle gare.