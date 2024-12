Coppa del Mondo, Timon Haugan domina lo slalom speciale dell'Alta Badia

L'Alta Badia si conferma un terreno di conquista per la Norvegia. A conquistare lo slalom speciale di Coppa del Mondo di sci andato in scena sulla Gran Risa è stato Timon Haugan che ha dominato la competizione altoatesina anticipando lo svizzero Loic Meillard e il connazionale Atle Lie McGrath. Al comando sin dalla partenza, lo scandinavo ha chiuso la prova in 1'45"40 anticipando l'elvetico di 1"13 e il compagno a 1"26. Lontani gli italiani con Simon Maurberger giunto in ventunesima posizione a 3"69 davanti a Tobias Kastlunger, ventiquattresimo a 4"28 dalla vetta.