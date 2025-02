Cornelia Huetter vince la discesa di Kvitfjell, quarto posto per Sofia Goggia

Prova diversa per la 27enne trentina che, dopo aver realizzato ottime prove cronometrate, ha messo in campo un'azione solida, senza sbavature, che le ha permesso di assecondare le ondulazioni del terreno. Tutto ciò non è però bastato per rimanere agganciata alle migliori nel finale terminando al sesto posto con 55 centesimi da Huetter. Fuori dalla top ten invece Nicol Delago, Elena Curtoni e Marta Bassino che non sono riuscite a trovare il giusto feeling con la pista di Kvitfjell con l'obiettivo di rifarsi nella gara in programma sabato 1 marzo.