Paris, rabbia e sconforto: "La mia stagione finisce qui"

DOPO L'INFORTUNIO

Rabbia e sconforto per Dominik Paris dopo la rottura del crociato del ginocchio destro con microfrattura della testa del perone. "La mia stagione finisce qui, purtroppo mentre scivolavo lo sci interno ha preso troppo la neve e il legamento si è rotto", ha spiegato il discesista azzurro dopo il grave infortunio. "Non c’è molto da aggiungere - ha proseguito -. Nei prossimi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, il da farsi".

Parole amare, che chiudono nel peggiore dei modi una stagione iniziata alla grande tra vittorie, podi e sogni di gloria in Coppa del Mondo. Sogni infranti in allenamento sulla neve di Kirchberg, a pochi chilometri dalla mitica Streif di Kitzuebehel, dove il limite tra la tragedia e l'impresa è sempre molto sottile.

"Sono cose che non dovrebbero mai succedere - ha dichiarato il presidente della Fisi Flavio Roda -. La Federazione, come sempre, darà il massimo supporto a Dominik perché si ristabilisca nei tempi più corretti. E aspetteremo il suo ritorno alle gare". Ritorno in pista a cui Paris, per qualche giorno, non vuol pensare. Prima, infatti, c'è da smaltire tanta rabbia.