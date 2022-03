Coppa del mondo: alla Svizzera il team event, Italia fuori ai quarti

E’ la Svizzera a trionfare nella prova a squadre delle finali di Coppa del mondo di sci a Courchevel-Meribel, in Francia. Nell'ultimo atto gli elvetici superano l’Austria col punteggio di 3-1: ottima prova per il quartetto composto da Darbellay, Simonet, Ellenberger e Janutin, che in semifinale avevano avuto la meglio sulla Germania e ai quarti sul Canada. Al terzo posto si piazza invece la Germania che vince la finalina sulla Norvegia.

Getty Images