Brignone: "Sapevo che non era la mia discesa", Goggia: "Non ho sciato bene, volto pagina"

"Qualche parte non mi è venuta esattamente come avrei voluto, sono riuscita abbastanza a stare morbida ma non ho avuto le perfette sensazioni che magari speravo di avere. In alcuni punti non sono riuscita a essere così scorrevole come avrei voluto. Però ci ho provato, avevo comunque l'atteggiamento giusto e sapevo che non era la mia discesa. Ho fatto quello che potevo fare". Così a Raisport, l'azzurra Federica Brignone, dopo la discesa libera del Mondiale di Saalbach dove si è piazzata lontana dal podio. "Ora testa al gigante, ho bisogno di riposo, è stato un mese pieno di velocità, ho bisogno di rifare qualche curva dei gigante", ha concluso l'azzurra.