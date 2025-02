Brignone dopo il nuovo trionfo: "Sapevo di poter far bene, ma temevo gli effetti dell'influenza"

Pensare anche solo di aprire il cancelletto dopo sei giorni d'influenza sarebbe pura follia per tutti, non per Federica Brignone che ha conquistato lo slalom gigante di Sestriere. La 34enne di La Salle si è confermata la regina delle porte larghe portando a trentatré il numero di vittorie in Coppa del Mondo di sci alpino, ma soprattutto rafforzando la leadership in classifica generale.