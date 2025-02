Coppa del Mondo, Federica Brignone vince il gigante di Sestriere davanti al suo pubblico

Niente da fare per Alice Robinson che è rimasta agganciata all'azzurra nella parte alta della pista, ma affrontando il muro ha dovuto alzare bandiera bianca accontentandosi del secondo posto a quaranta centesimi da Brignone. Prova in crescita per Thea Louise Stjernesund che, sfruttando una sciata in conduzione, è riuscita a conquistare il terzo posto a 1"57 dalla valdostana lasciandosi alle spalle la croata Zrinka Ljutic, costretta a cedere il passo per il podio a causa delle difficoltà incontrate nella prima manche. Grave errore per l'americana Paula Moltzan che, in vista dell'abbrivio conclusivo, è stata costretta a intraversare per rimanere nel tracciato concludendo in sesta piazza con 2"01 di ritardo.