Courmayeur intitola una pista alla Brignone: la festa il 30 marzo

“Intitolare una pista a Federica Brignone è per noi un onore e un riconoscimento alla sua incredibile carriera” ha dichiarato il Presidente della Courmayeur Mont Blanc Funivie, Luca Rossi. “Federica è una fonte di ispirazione per tutti gli appassionati di sci, soprattutto per i più giovani che vedono in lei un esempio da seguire. Fede ci ricorda quotidianamente che la perseveranza e la passione possono portare a traguardi straordinari, e siamo felici che il nome della nostra più grande atleta possa risuonare sui pendii di Courmayeur al sole del Monte Bianco dove è nata sciisticamente nello sci Club Courmayeur”.