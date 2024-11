Bormio si prepara a ospitare la Coppa del Mondo di sci: "Un appuntamento per prepararci alle Olimpiadi 2026"

Il passaggio dell'organizzazione da FISI a Fondazione Bormio ha accompagnato anche alcune modifiche al tracciato che accompagneranno la Stelvio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 dove andranno in scena non solo le gare di velocità, ma anche quelle di slalom gigante e speciale maschile: "Per esser così bella e fantastica, la Stelvio ha bisogno di grande cura non solo nei momenti di competizione, ma anche al termine della stagione invernale dove, di anno in anno, si fa manutenzione ordinaria. Quest'anno abbiamo aggiunto alcuni lavori di bonifica dell'area boschiva adiacente per ampliare le vie di fuga in caso di caduta degli atleti - ha sottolineato Maurilio Alessi, preparatore della pista -. Abbiamo inoltre installato 450 metri di reti di protezione di tipo A che si vanno ad aggiungere ai tre chilometri già presenti. È in corso un ampliamento dell'area d'arrivo per lo slalom gigante così come si è puntato a rendere più ampi gli spazi funzionali per gli atleti e i tecnici pre-gara nella parte di partenza".