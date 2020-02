Biathlon, Mondiali: Alexander Loginov vince la sprint maschile, deludono gli azzurri fuori dalla top ten  

BIATHLON

Nello sprint maschile 10 km dei mondiali di biathlon di Anterselva (Bolzano) si impone il russo Alexander Loginov che spara senza errori e scia con un ritmo vertiginoso. Seconda piazza per il francese Fillon Maillet che fa un errore al poligono al contrario del suo connazionale Fourcade, terzo, ma va meglio sugli sci. A sorpresa giù dal podio i fratelli norvegesi Boe. Deludono gli azzurri, il migliore è Lukas Hofer ma non entra in top ten. Mondiali biathlon, Loginov re della 10 km ipp

Il russo si impone ad Anterselva davanti ai francesi Maillet e Fourcade





Serie da manuale nel tiro sia in piedi che a terra per il russo Alexander Loginov, inviso a molti nel biathlon per i precedenti di doping, che non sbaglia mai nel poligono sparando con una velocità impressionante e aggiungendo a questo un ottimo ritmo sugli sci va a prendersi l’oro nella sprint maschile 10 km dei mondiali ad Anterselva, in provincia di Bolzano. Dietro al russo il transalpino Quentin Fillon Maillet, numero 2 del ranking mondiale in questa stagione, che spara anche lui 4/5 nel poligono a terra ed è perfetto in piedi. Sugli sci va molto forte e riesce quindi a precedere l’altro francese Martin Fourcade, leader di Coppa del Mondo, a segno in precedenza nelle gare di Oberhof e Ruhpolding, non manca un bersaglio al poligono a terra e fa percorso netto anche in piedi.

Il norvegese Johannes Boe, che in stagione ha vinto le tappe di Coppa del Mondo in questa prova a Östersund e ad Hochfilzen, fa 4/5 nel poligono a terra, si riscatta nel poligono in piedi dove fa zero errori ma nella parte di sci il suo ritmo non è vertiginoso come al solito e non riesce a fare la differenza, anzi viene preceduto ai piedi del podio anche dal fratello Tarjei, quarto. Dopo la grande soddisfazione dell’argento nella staffetta mista con le ottime prove di Lukas Hofer e Dominik Windisch gli azzurri deludono. Hofer, primo a partire con il pettorale numero 1 nella terza giornata dei mondiali di biathlon 2020, sbaglia un bersaglio sia nel poligono a terra che in quello in piedi. L’azzurro cerca di sfruttare la scia di Johannes Boe, poi lo sorpassa sperando di recuperare ma alla fine si deve accontentare del 21esimo posto. Dominik Windisch sbaglia troppe volte al poligono e slitta al 48esimo posto. Meglio di lui Bormolini 40esimo, 73esimo Cappellari. Il vincitore, Loginov, prenderà il via per primo nella prova di inseguimento della giornata successiva dei mondiali di biathlon.