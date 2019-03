Biathlon: Coppa del Mondo a Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi seconda

24/03/2019

Dorothea Wierer ce l'ha fatta ed è la vincitrice della Coppa del Mondo di Biathlon. E la festa per il movimento italiano è completa, dato che alle sue spalle arriva Lisa Vittozzi, con Anastasiya Kuzmina costretta ad accontentarsi del gradino più basso del podio. Questo l'esito della tappa finale della stagione, in cui tutte le protagoniste sono ben lontane dal lottare per la vittoria (che infatti va alla svedese Hanna Oeberg, che divide il podio di giornata con la norvegese Tiril Eckhoff e l'emergente statunitense Clare Egan).



La tensione è alta a Oslo, dove arrivano solo in tre a potersi giocare la Coppa del Mondo di Biathlon: Anastasiya Kuzmina e le azzurre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. E nella Mass start femminile da 12,5 km che chiude la stagione arrivano parecchi errori da parte delle protagoniste, con una competizione che sembra complicarsi nonostante il grande vantaggio in classifica generale di Dorothea prima della partenza. La slovacca (campionessa in caso di successo con Wierer sotto il 16° posto) è costretta a vincere, deve quindi rimontare e si porta davanti al gruppo, commettendo però due errori al primo poligono. Male anche Vittozzi, che ne fa tre: lo 0 di Wierer sembra già indirizzare la Coppa. Ma è ancora lunga.



Wierer si mette addirittura in testa al gruppo prima del secondo poligono e, complice la tensione o la stanchezza, commette tre errori. Kuzmina sbaglia solo un tiro e rientra in gara, Vittozzi due e sembra ormai tagliata fuori da ogni speranza di vittoria. Arriva quindi il terzo poligono, il primo in piedi: Kuzmina commette un errore, Wierer anche. E questo è un ottimo segnale per lei in ottica Coppa del Mondo.



Decisivo diventa quindi il quarto e ultimo poligono, e c'è anche un forte vento che disturba non poco le atlete: qui Kuzmina sbaglia altre due volte, Wierer solo una. Lisa Vittozzi trova addirittura un 5/5 che la rimette alle spalle della connazionale, per un finale tutto a tinte azzurre. E le tre grandi rivali arrivano al traguardo quasi appaiate, con Kuzmina decima e Wierer che decide di farsi superare da Vittozzi: la giornata termina quindi con un 11° e un 12° posto per le due regine italiane del Biathlon. Che, soprattutto, sono ora ufficialmente la prima e la seconda del mondo.