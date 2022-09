Flagstaff Sky Peaks: Rémi Bonnet e Nienke Brinkman concedono il bis nelle Golden Trail World Series

TRAILRUNNING

Vittorie-bis del toprunner elvetico e della sua collega olandese nella seconda tappa del tour USA che chiude la regular season del circuito trail by Salomon

© GoldenTrailSeries/FlagstaffSkyPeaks/JordiSaragossa Dal Colorado all'Arizona, le due prove back-to-back di Golden Trail World Series negli Stati Uniti sono ancora terra di conquista per Rémi Bonnet e Nienke Brinkman. Dall'Europa con furore... agonistico tanto il fortissimo rossocrociato Bonnet quanto la implacabile atleta orange che - dopo la tappa del Pike's Peak a Manitou Springs - lasciano il segno anche nel bis andato in scena nello scenario molto diverso della Coconino National Forest, alla periferia meridionale della città di Flagstaff. Rémi e Nienke si candidano al ruolo di protagonisti assoluti delle Finali Mondiali del circuito che andranno in scena nell'arcipelago portoghese di Madeira alla fine di ottobre.

© GoldenTrailSeries/FlagstaffSkyPeaks/JordiSaragossa

Non vinceva una gara della Golden Trail World Series dal 2018 ma - si sa - l’appetito vien mangiando e così dopo la vittoria del weekend precedente a Pike’s Peak, Rémi Bonnet ha completato la sua doppietta a stelle e strisce, aggiudicandosi il successo nella Flagstaff Sky Peaks. Dalle Rocky Mountains del Colorado ai San Francisco Peaks dell'Arizona Centrale continua insomma a brillare la stella del campione rossocrociato del Team Salomon/Red Bull. Rémi mette in saccoccia altri duecento punti per la classifica del circuito chiudendo in un’ora, 53 minuti e 47 secondi la sua prova vincente sui 26 chilometri ed i 1260 metri di dislivello positivo della prova, caratterizzati da tratti pianeggianti corribili e veloci nella foresta, salite ripide ed una discesa piuttosto tecnica.

"È andato tutto alla perfezione. Sapevo di essere forte in pianura e in salita, quindi ho spinto forte fin dall'inizio per mantenere il vantaggio in discesa, ma non è stato facile. Poi in pianura ho potuto tenere il passo fino al traguardo. Sono davvero contento del risultato, ma onestamente non è stata la mia gara migliore, perché non ho avuto problemi di stomaco. Ora si tratta di confermarsi in questa posizione a Madeira!"(Rémi Bonnet)

© GoldenTrailSeries/FlagstaffSkyPeaks/JordiSaragossa

Sul secondo gradino del podio sale lo statunitense Eli Hemming che al traguardo accusa un ritardo di quattro minuti e 43 secondi dal vincitore e mette insieme i punti necessari a staccare un biglietto per la finale di Madeira insieme alla moglie Tabor, lei pure impegnata nelle Golden Trail Series. Sul gradino più basso del podio stesso mette invece piede il suo connazionale Sam Hendry (Team Salomon), al traguardo in un’ora, 59 minuti e 54 secondi. Completano la top five lo spagnolo Daniel Osanz (Adidas Terrex) ed il francese Anthony Felber (Sidas X Matryx).

"Mia moglie Tabor mi ha messo sotto pressione per questa gara. Voleva che ci qualificassimo insieme a Madeira: ora potremo godercela insieme! Ho dato il massimo per stare vicino a Daniel Osanz, perché sapevo che Rémi era di un altro pianeta. Mi sono potuto godere davvero anche la discesa ed è stato tutto perfetto!" (Eli Hemming)

"Ho cercato di rimanere con Hemming e Osanz. Sono anche riuscito a sorpassare Eli in discesa ma poi mi ha ripreso e mi sono dovuto accontentare del terzo posto. Sapevo di poter ottenere un buon risultato qui: mi sentivo in forma e pronto. Ora devo recuperare per la finale sull'isola di Madeira, prima di pensare alla mia stagione sciistica". (Sam Hendry)

© GoldenTrailSeries/FlagstaffSkyPeaks/JordiSaragossa

Se tra gli uomini Rémi Bonnet ha sostanzialmente dettato legge, nella prova femminile la battaglia per il primo posto è stata più aperta ma al tempo stesso… più serrata. Vincitrice il weekend precedente - come Bonnet, appunto - Nienke Brinkman (Nike Trail) è scattata da sola in salita, ma è stata raggiunta dalle statunitensi Sophia Laukli (Team Salomon) e Allie McLaughlin (Team On Running), riuscendo però a conservare un margine di sicurezza ed a tagliare il traguardo in prima posizione. Grazie alla vittoria di Flagstaff, la fortissima atleta olandese timbra il terzo successo stagionale su sei gare, chiudendo alla grande ma soprattutto al comando la regular season di Golden Trail World Series.

"Penso che questa sia la prima volta che piango dopo una gara. È stato così difficile! Ad un certo punto ero terza e ho pensato che dovevo fidarmi di me stessa e ho continuato a spingere. Sono caduta in discesa, ma penso che oggi l'abbiano fatto tutti. Ora ho bisogno di riposarmi prima di partire per la Finale a Madeira". (Nienke Brinkman)

© GoldenTrailSeries/FlagstaffSkyPeaks/JordiSaragossa

Come detto, Sophia Laukli e Allie McLaughlin salgono sul secondo e sul terzo gradino del podio, chiudendo la prova rispettivamente con un minuto e 13 secondi e con due minuti e 22 secondi dalla vincitrice. Entrambe sono qualificate per Madeira: seconda Laukli e quattordicesima McLaughlin (a pari merito con Tabor Hemming) ma la prima non potrà volare nell'arcipelago portoghese dell'Oceano Atlantico per i suoi impegni con gli sci, mentre la seconda sfoglia ancora la margherita. Il tempo per prendere la miglior decisione non manca. Nella top five di Flagstaff anche l’elvetica Maude Mathys (Team Salomon) e Lauren Gregory. Quest'ultima consente agli USA di portare a tre il numero delle proprie atlete tra le prime cinque.

© GoldenTrailSeries/FlagstaffSkyPeaks/JordiSaragossa

"Ad essere sincera sono davvero sorpresa perché ho avuto ottime sensazioni, anche se mi sentivo piuttosto stanca dopo Pike’s Peak. Ho dato il massimo fino al traguardo e sono entusiasta di questo secondo posto. Purtroppo, anche se ho un buon ranking nel GTWS, non potrò andare a Madeira perché le finali sono troppo vicine alla stagione sciistica, ma sono davvero felice di aver potuto prendere parte al circuito!" (Sophia Laukli)

"Ricordo di aver detto nella conferenza stampa della vigilia che eravamo lì per divertirci, ma a metà gara mi sono chiesta cosa ci fosse di divertente nel soffrire in quel modo! Ora devo decidere il da farsi. Non pensavo di poter puntare al qualificarmi per Madeira perché questa parte della fine della mia stagione è molto impegnativa, ma con questi risultati torna tutto in discussione! Dato che non siamo tenuti a prendere il via di tutte le cinque tappe della finale... direi che posso farci un pensierino!” (Allie McLaughlin)

© GoldenTrailSeries/FlagstaffSkyPeaks/JordiSaragossa

La doppietta back-to-back nelle due tappe del tour USA di GTWS permette a Rémi Bonnet ed a Nienke Brinkman di chiudere al comando la regular season del circuit. Il toprunner elvetico svetta a quota 524 punti, seguito dal nostro Davide Magnini (suo compagno di squadra nel Team Salomon, che non è volato negli USA) con 488 e dai due spagnoli del Team SCARPA Manuel Merillas e Daniel Osanz, appaiati a quota 438, e quindi a cinquanta lunghezze dall'atleta azzurro di skialp di Vermiglio, nel Trentino.

© GoldenTrailSeries/FlagstaffSkyPeaks/JordiSaragossa

Tra le donne, i successi negli USA e quello di inizio stagione a Zegama consentono a Nienke Brinkman di guardare dall'alto in basso le sue avversarie: 600 punti tondi per la campionessa olandese, seguita dal trio del Team Salomon formato da Sophia Laukli (532), Maude Mathys (528) e dalla spagnola Sara Alonso (492).

© GoldenTrailSeries/FlagstaffSkyPeaks/JordiSaragossa

Stabiliti i magnifici trenta uomini e le magnifiche trenta donne che hanno raggiunto la qualificazione, non resta che attendere la Grand Final di fine ottobre a Madeira. Un vero e proprio Tour de France del trailrunning: cinque tappe in altrettanti giorni (da mercoledì 26 a domenica 30 ottobre) che determineranno il vincitori del circuito griffato Salomon ed il suo podio finale.