Turchia-Olanda e Francia-Ucraina: Qatar 2022 inizia oggi sul canale 20

QUALIFICAZIONI

In diretta su Mediaset le due partite andranno in onda alle 18 e alle 20,45

Un tempo le squadre campioni in carica erano qualificate di diritto al mondiale successivo, ora sono costrette a passare dai gironi come tutte le altre. Meglio per gli appassionati di calcio che potranno gustarsi giocatori come Mbappé anche durante le partite di qualificazioni. Come oggi, che sul canale 20, potranno vedere Francia-Ucraina alle 20,30, preceduta alle 18 da Turchia-Olanda.

Nella conferenza stampa di presentazione Deschamps ha confermato di non voler rinunciare al suo solito sistema di gioco che poi è il 4-4-2 "asimmetrico" di Russia 2018. In pratica l'unico grande cambio rispetto al mondiale vincente è la fine dell'avventura in nazionale di Matuidi sostituto da Rabiot (da uno juventino, anche se del passato, a un altro). Per quel ruolo ci sono anche i due del Tottenham Ndombele e Sissoko. Per il resto, la solita disposizione con Mbappé che si piazza in linea con i centrocampisti in fase difensiva per poi aiutare i due attaccanti Griezmann e Giroud in avanti. L'Ucraina, che ha una base "italiana" con Tassotti e Maldera aiutanti del ct Shevchenko, deve fare a meno del portiere titolare Pyatov sostituito da Bushchan e avrà al centro della manovra l'atalantino Malinovsky, schierato in una posizione meno offensiva rispetto a quella occupata con Gasperini.

Nell'altra partita trasmessa da Canale 20 ci sarà modo di vedere all'opera l'Olanda di Franck De Boer. Qualche problema in difesa con il solito infortunato Van Dijk, oltre a De Vrij bloccato dal Covid. Ci sarà però lo juventino De Ligt, mentre il ct turco Gunes consegnerà le chiavi del gioco dei suoi al milanista Calhanoglu.