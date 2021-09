Svizzera-Italia, Sommer: "Non finirà come ad Euro 2020"

verso svizzera-italia

Il portiere degli elvetici: "La sconfitta per 3-0 non ci è piaciuta, stavolta vogliamo fare meglio"

Yann Sommer, portiere della Svizzera, ha parlato a fianco del ct Yakin in conferenza stampa verso la sfida contro l'Italia, una sorta di rivincita dopo la sconfitta ad Euro 2020: "Il 3-0 incassato all'Europeo non ci é piaciuto, perché abbiamo lasciato troppi spazi ai nostri avversari e non è certo andato bene il modo in cui abbiamo giocato. Però quella di domani sarà una nuova partita, con una nuova formazione e un nuovo commissario tecnico. Vogliamo fare molto meglio". Getty Images

Tante le assenze tra gli svizzeri, compreso Xhaka: "Non è stata una settimana facile con tutte queste assenze ma non possiamo cambiare la situazione, è così. Xhaka lo abbiamo potuto salutare solo tramite cellulare. È un'assenza importante per noi ma ora dobbiamo sostituirlo e ognuno dovrà fare la sua parte".

Cosa pensa Sommer del suo collega-avversario Donnarumma? "È una domanda difficile, perché ci sono tanti portieri bravi. Comunque mi piace vedere giocare Donnarumma, e ha meritato il premio vinto agli Europei. Ha aiutato l'Italia a vincere il titolo e, ripeto, mi piace molto guardarlo. Per me è uno dei migliori portieri del mondo".