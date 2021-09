Xhaka positivo, Mourinho gli scrive su Instagram: "Vaccinati"

"Vaccinati e stai al sicuro". Così Jose Mourinho attraverso la sua pagina Instagram ha inviato un messaggio al capitano della Svizzera Granit Xhaka. Il 28enne centrocampista dell'Arsenal, obiettivo di mercato della Roma in estate, è risultato positivo al Covid-19 negli scorsi giorni e pertanto sarà costretto a saltare anche il match contro l'Italia valido per le Qualificazioni Mondiali. La positività di Xhaka ha scatenato una polemica in Svizzera, visto che il giocatore tempo fa aveva dichiarato di essere contrario al vaccino.